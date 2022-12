Australia recibió el show de Año Nuevo 2023 con fuegos artificiales en Sidney, mismos que duraron alrededor de 12 minutos; miles de asistentes se dieron cita sobre el río Parramatta.

En tanto, las celebraciones incluyeron una exhibición especial de colores en honor al World Pride .

Según informaron las autoridades, el show tuvo más de 100.000 artefactos de luz en lo que ya se volvió un clásico en los recibimientos de año nuevo de todo el mundo y en el que se invierte más cada año para superar a otras ciudades que también hacen estos shows como Tokio o New York.

Por otra parte, Nueva Zelanda es el siguiente país en recibir el Año Nuevo, pero lo hace por partes; primero Chatham, posteriormente le siguen los habitantes de Fiyi y Tonga, otras islas ubicadas al norte del territorio neozelandés.

En tanto, para México, los Ángeles Azules darán un concierto en el Ángel de la Independencia para darle la bienvenida al 2023.

Finalmente, los festejos de Australia por el 2023 le han dado la vuelta al mundo por el ‘show’ que montaron.

As always, Australia is showing the world how it's done. For the first time, Sydney's iconic Harbour Bridge featured a rainbow waterfall as part of its fireworks display to welcome the new year in 2023. pic.twitter.com/TQkD6rmcEM

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 31, 2022