Internacional. Un turco de 30 años atacó brutalmente a su amiga únicamente porque ésta no quiso tener una relación sentimental con él; entonces, el hombre entró sin permiso a su casa y le arrojó ácido en la cara y cuerpo mientras ella dormía, dejándola ciega y con terribles quemaduras.

La víctima, identificada como Yasemin Uzunçelebi, de 42 años, terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Estambul, en la capital de Turquía, luego de que Mehmet Yildiz la atacara con ácido cerca de las 03:00 de la madrugada del 3 de octubre de 2021.

De acuerdo con medios locales, el hombre entró a la casa de su amiga y le arrojó una sustancia negra inflamable, por lo que ella saltó de la cama por el dolor y después salió corriendo de su departamento para pedir auxilio a sus vecinos; al lugar llegaron los servicios de emegencia, quienes la llevaron al hospital.

Este 18 de febrero fue la primera audiencia ante un juez en la que compareció Mehmet Yildiz, aunque el hombre no habló ni confesó nada.

Sus abogados han pedido al tribunal que evalúen la salud mental del hombre de 30 años aunque la familia de la víctima y sus defensores exigen una pena de 13 a 20 años por el «intento deliberado de matar a alguien con un sentimiento monstruoso o atormentador».

En la audiencia, Hatice y Nazli Uzunçelebi, hermanas de la mujer atacada con ácido, dijeron que al momento de la agresión Yasaemin corrió por todos lados buscando agua para apagar las llamas que consumían su piel.

Sin embargo, no encontró ni una gota, pues antes de entrar al departamento, Mehmet cerró las válvulas y vació las garrafas que estaba en la casa de su amiga, según informó el portal Resmi Haber.

La policía de Avcilar dijo que el hombre no confesó qué contenía el químico que roció a Yasemin, pero su hermana Nazli dijo que cuando entraron al departamento, encontraron la cama completamente derretida y debaj ode ésta, la lata del químico usado para agredirla. Mientras que el rostro de la mujer quedó con el cráneo expuesto debido a que las llamas consumieron rápidamente la piel.

Exigimos castigo para el acusado…El tormento de mi hermana continuará durante años», dijo la mujer.

Sin embargo, la sentencia para Mehmet deberá esperar, ya que el juez determinó que hay algunas deficiencias en el caso, las cuales serán evaluadas en una próxima audiencia, aún sin fecha.

Video of the moment Turkish man went to doused his friend in acid as she slept – leaving her blind and with horrific burns – because she spurned his romantic advances

Mehmet Yildiz, 30, allegedly attacked Yasemin Uzuncelebi, 42, in October 2021 pic.twitter.com/bCF3l5kbvw

— MassiVeMaC (@SchengenStory) February 21, 2022