EU.-Desde hace varios días Estados Unidos y México se han visto afectados por tormentas invernales que han dejado a varios estados bajo la nieve.

Dichas tormentas invernales son provocadas por un vórtice polar que es una gran masa de aire frío que se encuentra en los polos de la Tierra y que tiene baja presión.

Se habla de vórtice porque esta masa puede girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. En algunas ocasiones esta masa polar puede ir hacia el sur del continente causando bajas temperaturas en zonas altamente pobladas.

Confused about the #PolarVortex? Usually a strong jet stream confines Arctic air to the north, stabilized by a big difference in temperature between low and high latitudes. The smaller the difference in temperature, the more the wind belts meander (Via @RemoteLongitude & @NOAA) pic.twitter.com/GEpzwjw1dS

— UN Climate Change (@UNFCCC) February 15, 2021