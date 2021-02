ALEMANIA.-Entre las cosas de la vida moderna está olvidar el cubrebocas al salir de casa, esto seguramente nos pasó en más de una ocasión en lo que va de pandemia por covid y hasta líderes mundiales como Angela Merkel, canciller de Alemania, les pasó en un momento de descuido.

Precisamente Angela Merkel se volvió viral luego de que hace unos días, durante su intervención en el Parlamento Alemán, olvidara su cubrebocas y se vio obligada a regresar a recogerlo.

En el video se puede ver a la canciller alemana regresando a su lugar y buscando su cubrebocas, cuando se da cuenta que lo dejó olvidado regresa rápidamente para ponérselo.

Y es que recordemos que el uso de este pequeño producto puede ser la diferencia en un posible contacto con alguien infectado o puede ser una buena protección para asegurarse de no contagiar a otros con el covid.

Merkel es considerada por muchos analistas como una de las líderes que mejor ha llevado y comunicado las decisiones de su gobierno por la actual pandemia.

Muchos internacionalistas ocupan la imagen de Merkel como punto de referencia para comparar las acciones tomadas por otros gobiernos, incluso de otros líderes mundiales que siguen cuestionando el uso del cubrebocas, entre otros asuntos.

Very few people know that for a long 10 seconds Europe was on the verge of collapsing pic.twitter.com/P7DgZlYedP

— Karol Gotfryd, certified contrarian indicator (@GotfrydKarol) February 15, 2021