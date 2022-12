Estados Unidos.- Una niña en Estados Unidos sobrevivió a un ataque de tiburón gracias a que se defendió del enorme animal.

De acuerdo a medios locales, los hechos se registraron en una playa de Florida, a 30 minutos de distancia de donde vive la menor, identificada como Jasmine Carney.

La menor contó a medios estadounidenses que salió junto a su abuela para dar un paseo y decidieron llegar a la playa.

Jasmine, de 10 años, mencionó que todo estaba tranquilo, cuando de pronto sintió que algo grande estaba debajo de su cuerpo.

Su abuela, Stephanie Carney, se dio cuenta de lo que pasaba cuando vio a su nieta correr hacia ella con sus piernas llenas de sangre.

“¡Algo me mordió!”, gritó la niña.

“Vi toda la sangre y fui a buscar a un salvavidas», dijo Carney, al medio local ‘WPTV’.

Jasmine fue trasladada en helicóptero hasta el Centro Médico Regional St. Mary’s.

Los médicos señalaron que la niña estaba tranquila y su pie derecho estaba totalmente cubierto de arena.

“Ni siquiera podía ver nada porque había mucha arena», contó el cirujano Nir J. Hus al medio People.

La herida, de acuerdo a los médicos, era profunda y casi le cortaba el pie a la menor ya que los huesos, tendones, vasos sanguíneos y nervios quedaron al descubierto luego de la limpieza de la arena.

“El tiburón la mordió en varios lugares del pie, no fue solo un mordisco. Creo que la mordió, la soltó, la mordió otra vez y luego la soltó. Al menos tres o cuatro mordiscos”, puntualizó el doctor.

Jasmine Carney pateó al tiburón

La niña contó que no dudó en defenderse tras el ataque.

“Algo me mordió, parecía bastante grande y era gris. Me dolía, así que pensé, patéalo”.

Y agregó: “Traté de patearlo, quitar mi pierna y finalmente la soltó”.

La niña recibió 100 puntos, en una cirugía que tardó varias horas para poder reconstruirle el pie.

“Tendrá algunas cicatrices desagradables, no hay forma de evitarlo, pero volverá a la normalidad”, dijo su médico para la revista ‘People’.

“Make no mistake that Jasmine Carney is one brave, cool kid.

‘I fought a shark and won,’ Carney said.”

