PEKÍN.- Una zona del centro de China está devastada por severas inundaciones tras torrenciales aguaceros.

Las inundaciones fueron tan graves que en la ciudad de Zhengzhou el tren subterráneo tuvo que dejar de funcionar debido a que las vías y hasta los vagones estaban totalmente llenos de agua.

No se registran muertes ni lesiones

De inmediato no se reportaron lastimados o decesos, pero videos colocados en internet muestran vecindarios enteros sumidos bajo por lo menos un metro de agua, además de vehículos flotando en las aguas lodosas. un usuario del metro filmó incluso como el vagón en que viajaba se llenó de agua; en el material se ven a varios pasajeros con el agua a la altura del pecho.

Más de 10 mil habitantes de la provincia de Henan fueron llevados a albergues, informó la agencia de noticias Xinhua.

Video footage circulating online showed subway passengers trapped in a flooded carriage of a Line 5 train in Zhengzhou, Henan province, on Tuesday. Rescue efforts are underway, according to local media. pic.twitter.com/POdT5aBn8a

— Sixth Tone (@SixthTone) July 20, 2021