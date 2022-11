Las autoridades de Delaware lo ubicaron y lo detuvieron el 5 de octubre. Dos personas han sido acusadas en ese estado de albergar a un fugitivo, dijo Blackwood. No han sido identificados.

Entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre, Ross subió varias canciones nuevas a su cuenta de Soundcloud — @Mi$tr3 o m3lean — que incluían letras sobre un “disparo en la cabeza” y “andar con una Glock nueva”. En otra canción, «In Th3 Akorn I Trust», rapea, me puse rojo dentro de mi auto como si estuviera bebiendo sangre. Tanto rojo dentro de mi auto como en el Akorn en el que confío. Tengo algo de lo que no puedo hablar, no puedo discutir”.

Clark también tenía una página de SoundCloud, @deuce2x, y había seguido a Ross, aunque Ross no siguió a Clark, informó News & Observer.

Clark era estudiante en la escuela secundaria Eastern Alamance, donde Ross estuvo matriculado del 29 de agosto al 3 de septiembre, dijo un portavoz del distrito escolar.

Las autoridades no han especulado sobre el motivo de los asesinatos. La oficial de información pública de la oficina del alguacil, Alicia Stemper, dijo que los investigadores tienen teorías, pero están limitados en lo que pueden decir sobre el caso debido a las edades de los involucrados.

“No sé si alguna vez lo sabremos (públicamente) en este caso”, dijo Stemper.

Ross está detenido sin derecho a fianza en el centro de detención juvenil. Volverá a comparecer ante el tribunal el 15 de noviembre.

Con Información de Comunicado