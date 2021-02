Estados Unidos.- Al parecer, en este supermercado, la gerencia decidió “aflojar” las precauciones para evitar contagios de Covid-19 y permite que clientes y empleados no usen cubrebocas.

Un video fue publicado por el periodista estadounidense Sam Brock, y muestra a tanto al personal como a algunos clientes sin portar la mascarilla o cubrebocas y sin respetar la distancia social tranquilamente haciendo su compras.

Según detalló en Twitter el corresponsal de NBC News, el video fue grabado en un supermercado de Florida, Estados Unidos, el pasado 2 de febrero del presente año.

Muchos empleados y clientes, incluso los mayores, se encuentran dentro sin máscaras. El cartel de la tienda exterior menciona ‘excepciones médicas’, imposible de hacer preguntas”, se puede leer en la publicación.

Hasta el momento, se desconoce si el periodista interpuso alguna denuncia ante la ley estadounidense.

As #Flordia fights community spread of COVID on a massive scale, this is a 15-second snapshot of a supermarket in Naples. Many employees and customers- even older ones- with no masks on inside. Store sign outside cites “medical exemptions,” we can’t ask questions. @NBCNews pic.twitter.com/rNUSOPLjeB

— Sam Brock (@SamBrockNBC) February 3, 2021