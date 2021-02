España.- Olatz Vázquez, una joven periodista española, tardó poco más de 18 meses en que le diagnosticaran cáncer gástrico, tiempo valioso que perdió provocando que la enfermedad de extendiera y provocara metástasis… la pandemia de Covid no le ayudó mucho a iniciar su lucha.

Olatz Vázquez contó en Twitter el largó camino que tuvo que recorrer para que finalmente los médicos dieran con el diagnostico correcto para su enfermedad, justo en el momento más fuerte de la pandemia de coronavirus.

«La Covid-19 ha hecho muchísimo daño a otras enfermedades; a su detección, a su seguimiento y a su curación, escribió Olatz antes de contar su historia.

Hace año y medio Olatz comenzó a sentir un fuerte dolor en el abdomen, hecho que la llevó al doctor. Sin embargo, los médicos no le dieron mucha importancia diagnosticando gastritis en un inicio.

Al paso de los días el dolor no cesaba, así comenzó su peregrinar por distintos médicos que daban diagnósticos totalmente distintos como ‘celiaquía’, ‘flojera extrema’ o alguna enfermedad pélvica inflamatoria.

O por lo menos no para los médicos que me atendían’.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus se vuelve incontrolable en España por esa fecha, esto provocó que la gastroscopia fuera retrasada hasta el 9 de junio.

«20 de marzo de 2020. Suena el teléfono: «Debido a la alerta sanitaria hemos decidido retrasar tu gastroscopia al 9 de junio». Les pido que reconsideren mi caso. Su respuesta: «Olatz, no te preocupes, hemos estudiado tu historial clínico y tú no tienes nada grave»’.

Así Olatz llega hasta el 9 de junio, momento en que por fin le realizan el estudio y se revela la gravedad del asunto.

«Por fin la gastroscopia. Pienso que esa prueba marcaría el final de un año y medio de constantes molestias, dolores y malestar. Baja la mirada. Salgo de la consulta. Me caigo al suelo. Grito. Lloro. Rabia, impotencia, dolor’

Malos diagnósticos y la saturación del sistema hospitalario por el coronavirus fueron factor decisivo para que el cáncer de Olatz pasara al estadio IV y provocara metástasis.

Esta chica pasó varios meses luchando en la oscuridad contra un enemigo cuya identidad desconocía, ahora tras dos meses de lucha usa las redes sociales para contar su historia y generar conciencia sobre otra cara en la que afecta el coronavirus.

Olatz Vázquez se volvió viral en España tras dar a conocer su historia y de inmediato los mensajes de apoyo, e historias similares, se hicieron presentes.

Ahora cuenta momentos complicados durante el coronavirus y en plena lucha contra su cáncer, como cuando decidió cortarse el cabello al ver que se le caía rápidamente.

O cuando salió por primera vez a la calle sin su cubrebocas.

Hoy he salido por primera vez a la calle sin taparme la cabeza. Una niña se me ha quedado mirando y su madre le ha dicho: "¿a que está guapísima?"

La verdad es que yo también me veo guapa. Pensaba que mi imagen sin pelo se me haría muy dura, pero me gusta esta nueva yo. pic.twitter.com/WpOdUSYYNn — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) August 13, 2020

con información de Zócalo