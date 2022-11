Estados Unidos.-Tras pasar ocho años preso por un homicidio que no cometió, Shamel Capers pudo salir en libertad y abrazar a su madre que lo esperaban en una corte en Queens (NYC).

“Sólo quiero volver con mi familia”, dijo Capers, ahora de 24 años y libre por primera vez desde su arresto en julio de 2014. “Es mucho para asimilar… Luché duro todos estos años por mi inocencia”. Siendo adolescente lo acusaron del tiroteo fatal de D’Aja Robinson, una estudiante de honor de 14 años.

Sus abogados acusaron a los fiscales y a la policía de manipular la investigación sobre el homicidio aleatorio de D’Aja, que ocurrió el 8 de mayo de 2013, cuando se dirigía a su casa después de una fiesta de “Sweet 16”.

Ese día D’Aja estaba en el asiento de la ventana de un autobús de la MTA cuando le dispararon. Capers fue señalado como el pistolero y declarado culpable en un juicio en 2017 por asesinato y posesión criminal de un arma.

Los fiscales alegaron originalmente que Capers, residente de Brooklyn, había disparado varias veces al autobús donde estaba sentada D’Aja. Pero sus abogados cuestionaron que los fiscales y la policía coaccionaron el testimonio de los testigos y ocultaron pruebas, lo que llevó a su condena en el juicio y una sentencia de 15 años a cadena perpetua.

