Pradesh, India.- El pasado jueves, 15 de julio, 30 personas de la comunidad de Vidisha de Madhya Pradesh, en India, fueron víctimas de un derrumbe en un pozo al cual había caído una niña a la que estaban intentando rescatar.

De acuerdo con algunos reportes, el pozo tiene alrededor de 15 metros de profundidad, además de contar con seis metros de agua. Según los informes, una niña, de 14 años, cayó al pozo alrededor de las 18.00 horas, cuando había ido a lavar ropa junto con sus amigas, cuando accidentalmente cayó al lago que se encontraba al fondo.

Al ver esto, sus amigas intentaron rescatarla y saltaron al interior del estanque, pero no lograron salir, por lo que acudieron varias personas a su rescate, sin embargo, cuando intentaron ayudarlos hubo un derrumbe que terminó por tirar a los demás.

Madhya Pradesh: Two persons have lost their lives after falling into a well in Ganjbasoda area in Vidisha

"I pay homage to those who lost their lives in the accident. Rescue work is underway," tweeted MP Chief Minister Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/oONYJQ6UiW

— ANI (@ANI) July 15, 2021