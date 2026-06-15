Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un accidente vial dejó como saldo un hombre lesionado y cuantiosos daños materiales luego de que una camioneta Dodge Journey intentara rebasar a un vehículo Hyundai cuyo conductor realizaba una maniobra para dar vuelta a la izquierda.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de la Dodge Journey trató de adelantar al Hyundai justo en el momento en que este último efectuaba el giro, lo que provocó un choque lateral entre ambas unidades.

Tras el impacto, el conductor del Hyundai perdió el control del volante, salió de su trayectoria y terminó estrellándose contra las instalaciones de una purificadora de agua, causando daños tanto al establecimiento como al vehículo involucrado.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al conductor lesionado, quien fue reportado con heridas que no ponen en riesgo su vida. Elementos de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y deslindar las causas exactas del accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar las maniobras de circulación y evitar rebases en zonas donde otros vehículos puedan realizar cambios de dirección, con el fin de prevenir accidentes de este tipo.