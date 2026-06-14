Chihuahua, México. Un aparatoso accidente vial se registró en la carretera que conduce hacia la Presa Chihuahua, donde el choque frontal entre dos camionetas particulares dejó cuantiosos daños materiales y personas lesionadas que salieron proyectadas hacia la carpeta asfáltica.

Los hechos fueron captados de manera inicial por una cámara de seguridad instalada en la zona. El metraje muestra el momento exacto del encontronazo, cuya fuerza provocó que al menos dos de los tripulantes fueran expulsados de las unidades, quedando tendidos en las calles de terracería contiguas y a escasos centímetros de ser atropellados por otros automovilistas que circulaban por el lugar.

La fuerza del impacto frontal destruyó por completo las carrocerías de una camioneta tipo pickup color rojo y otra de color gris, ambas con severas afectaciones en sus motores y cabinas. Elementos de diversas corporaciones policiacas y de rescate civil se trasladaron de urgencia al tramo carretero para brindar los primeros auxilios a las víctimas de los hechos.

A raíz de estas complejas situacíones, el perímetro vial fue acordonado formalmente por agentes de seguridad pública para permitir las labores de los cuerpos médicos. A pesar de la gravedad del percance y el estado en el que quedaron los automotores, no se reportaron decesos o mu.rte instantánea de los involucrados, quienes fueron trasladados a nosocomios cercanos para su debida atención médica.