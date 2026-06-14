Ciudad Juárez, México. Un trágico accidente laboral cobró la vida de un obrero al interior de un establecimiento dedicado al reciclaje, en las inmediaciones del sector oriente de la demarcación, lo que provocó la movilización de corporaciones policiales y de emergencia.

Los hechos ocurrieron en el interior de las instalaciones de la recicladora denominada “Alium Mercapro”, ubicada en el cruce de las avenidas Tecnológico e Indonesia, en la colonia Infonavit Tecnológico. De acuerdo con los informes de las autoridades policiacas, la víctima se encontraba realizando diversas maniobras de trabajo con un rin metálico de grandes dimensiones.

Durante el desarrollo de la actividad, la pieza de metal salió proyectada de forma repentina debido a una presunta acumulación de presión, impactando de manera directa el cuerpo del empleado. Tras este fuerte golpe, el hombre perdió la vida de forma instantánea debido a la gravedad de los traumatismos sufridos en el lugar.

La delicada situación derivó en el resguardo perimetral de la zona civil por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes paralizaron las actividades del inmueble. El personal forense acudió para procesar la escena y realizar el levantamiento correspondiente, iniciando con ello las indagatorias para esclarecer si las condiciones operativas influyeron en este deceso por mu.rte accidental.