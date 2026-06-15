Ciudad Juárez, Chih.- Un hombre resultó lesionado tras ser víctima de un ataque a tiros en las calles de la colonia Manuel Valdez, situación que generó la movilización de los cuerpos policiacos. De acuerdo con las declaraciones del afectado, identificado como Perfecto A. C., de 47 años de edad, él se encontraba caminando rumbo a su domicilio cuando repentinamente un sujeto que viajaba a bordo de un camión de transporte de personal le realizó varias detonaciones de arma de fuego sin mediar palabra. Tras la agresión, un vecino del sector auxilió a la víctima y la trasladó a bordo de un vehículo particular hacia las instalaciones del Hospital General de Zona número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica urgente, donde se reportó que presentaba un impacto de bala en el costado y otro más en el brazo derecho. Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar la declaración formal de la persona herida e iniciar con las indagatorias correspondientes que permitan dar con el paradero de los responsables.