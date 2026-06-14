Albuquerque, Estados Unidos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha emitido una ficha de búsqueda internacional para localizar a un presunto narcotraficante, quien es señalado por las agencias de seguridad como un objetivo prioritario debido a sus actividades de trasiego ilícito de sustancias sintéticas hacia territorio estadounidense.

El sospechoso fue plenamente identificado por las autoridades federales como Raymond Lawrence González, de 61 años de edad. Las indagatorias señalan que el individuo cuenta con nexos operativos directos en el estado de Sinaloa y en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, puntos estratégicos que presuntamente utilizaba como plataforma logística para coordinar el trasiego.

De acuerdo con el informe de la corporación civil norteamericana, el principal objetivo de González consistía en introducir cargamentos de fentanilo para su distribución final en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Esta clase de situacíones ha encendido las alertas de las agencias binacionales ante el incremento en el tráfico de estupefacientes que genera problemas de salud pública y violencia.

El organismo de investigación criminal difundió de manera pública la fotografía y los datos generales del hoy prófugo de la justicia, exhortando a la ciudadanía de ambos lados de la frontera a colaborar con cualquier información que facilite su captura, garantizando el anonimato para prevenir incidentes de riesgo o represalias.