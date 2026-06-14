Ciudad Juárez, Chihuahua.- Autoridades locales e investigadores pertenecientes a la unidad de daños y lesiones iniciaron las indagatorias tras registrarse una agresión armada en contra de un peatón, quien fue atacado de manera sorpresiva por un sujeto que se desplazaba a bordo de una unidad de transporte de personal.

Los hechos se suscitaron en calles de la colonia Manuel Valdés, cuando la víctima, un ciudadano de 47 años de edad identificado como Perfecto, caminaba con rumbo a su domicilio. De acuerdo con las declaraciones del afectado, un individuo abrió la ventanilla de un autobús y accionó un a.ma en su contra en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el afectado recibió impactos de proyectil en el costado y en el brazo derecho. Un vecino del sector le brindó auxilio inmediato y lo trasladó en un vehículo particular, un Lincoln MKZ color blanco, hacia el área de urgencias de un hospital cercano para que recibiera atención médica.

Elementos de las corporaciones policiales acudieron al nosocomio tras recibir el reporte por parte del personal de salud. Agentes ministeriales abrieron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las situaciones que rodean este caso, incluyendo si el agresor viajaba acompañado o si operaba de manera individual en el vehículo de transporte.

Los cuerpos de seguridad contemplan el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y los sistemas de la plataforma Centinela. Esto con la finalidad de obtener las características del camión y establecer el rumbo que tomaron los responsables para lograr su captura.