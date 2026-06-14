Ciudad Juárez, México. El sector salud de la región emitió un aviso epidemiológico dirigido a la comunidad civil tras confirmar la presencia de la denominada “chinche besucona” en el área urbana, una situación que se suma a los constantes riesgos de transmisión de enfermedades por vectores que prevalecen durante la temporada de calor.

De acuerdo con los reportes de las instituciones médicas, la proliferación de este insecto representa una amenaza latente para la salud pública de los juarenses debido a su capacidad para transmitir padecimientos crónicos. Autoridades del ramo señalaron que no se debe subestimar la situación y exhortaron a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier avistamiento del espécimen en las calles o el interior de las viviendas.

Por su parte, la Dirección de Ecología local emitió un mensaje de mesura e informó que, si bien se ha detectado la presencia del insecto en la urbe, hasta el momento no se han reportado casos confirmados de picaduras o contagios directos asociados al vector en la localidad. Pese a ello, activistas y especialistas coincidieron en que resulta prioritario mantener un esquema preventivo riguroso antes de que se registren situacíones de emergencia o desenlaces que incluyan decesos de personas en la demarcación.

El sector médico puntualizó que, a diferencia de otras problemáticas temporales como el mosquito Culex —potencial transmisor del virus del Nilo Occidental— o el riesgo habitual por garrapatas, la chinche besucona requiere una atención focalizada en la limpieza de predios y la oportuna intervención de las autoridades sanitarias para prevenir brotes infecciosos en las calles de la ciudad.