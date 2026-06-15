Ciudad Juárez, Chihuahua.– Una intensa movilización policial y militar se registró este viernes en la colonia Fray García de San Francisco, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de una vivienda abandonada en malas condiciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en una tapia ubicada en el cruce de las calles Misioneros y Año 1659, donde vecinos del sector observaron a una persona aparentemente inconsciente dentro de una estructura precaria y dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al arribar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron al hombre tendido boca abajo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Tras la verificación, los agentes procedieron a acordonar la zona para preservar la escena, mientras efectivos del Ejército Mexicano brindaban apoyo en el resguardo perimetral.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades. Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si se trató de una muerte por causas naturales o de un posible hecho violento.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados serán fundamentales para esclarecer las causas del deceso.