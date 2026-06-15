Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un cuerpo en estado de descomposición fue localizado la tarde del pasado 13 de junio, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad tras un reporte realizado al número de emergencias 911.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo fue reportado por el propietario del Yonque Los Ponchos, quien indicó a las autoridades que se encontraba realizando un recorrido por el lugar cuando se percató de la presencia de una persona sin vida entre el terreno.

Tras recibir el aviso, elementos de las distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias correspondientes. Según el reporte inicial, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y, de manera preliminar, no se apreciaban huellas visibles de violencia.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales se encargó del procesamiento de la escena, así como del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios necesarios para determinar la causa de muerte y establecer la identidad de la víctima.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y serán los resultados de las indagatorias y exámenes forenses los que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.