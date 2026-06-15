CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Vecinos de la colonia Loma Blanca reportaron a las autoridades correspondientes la localización de un cadáver tras percatarse de intensos olores fétidos provenientes de una zona despoblada, los cuales se habían intensificado con el paso de los días.

El hallazgo se produjo luego de varias llamadas al número de emergencias, lo que derivó en la movilización de distintas corporaciones policiacas. Los agentes arribaron al cruce de las calles Loma Azul treinta y nueve y la Prolongación Puerto de Palos, donde confirmaron la presencia de una persona sin vida en un avanzado estado de descomposición.