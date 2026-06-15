CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Un aparatoso accidente se registró en las inmediaciones de una estación de servicio local, donde un joven conductor no solo provocó serios destrozos materiales, sino que además reaccionó de manera violenta contra el personal del establecimiento antes de ser asegurado por las autoridades.

El incidente vial involucró al conductor de un automóvil Nissan Sentra, modelo 2016, con placas de circulación del estado de Nuevo México. De acuerdo con los reportes, el implicado fue plenamente identificado como Gesel Armando G., de 26 años de edad, quien al momento del percance operaba la unidad bajo los influjos del alcohol.