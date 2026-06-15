Ciudad Juárez, Chihuahua.- Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas generaron diversas afectaciones en el sector suroriente de la ciudad, particularmente en el cruce de las calles Gaviotas y Tomás Urbina, donde vecinos reportaron inundaciones, acumulación de agua y dificultades para transitar por la zona.

Los escurrimientos provocados por la intensa precipitación ocasionaron que varias calles quedaran cubiertas por agua, afectando tanto a peatones como a automovilistas. Habitantes del sector señalaron que el nivel del agua aumentó rápidamente, ingresando incluso a algunos domicilios y patios, lo que generó preocupación entre las familias.

Ante la situación, elementos de emergencia y personal de apoyo realizaron recorridos para verificar las condiciones del área y brindar asistencia a los residentes que resultaron afectados por las lluvias. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

Las precipitaciones forman parte de las condiciones climáticas que han impactado a distintos puntos de la ciudad en los últimos días, provocando encharcamientos y complicaciones viales en diversos sectores. Vecinos de la zona solicitaron la atención de las autoridades para mejorar la infraestructura pluvial y prevenir futuras afectaciones durante la temporada de lluvias.