CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. Las intensas precipitaciones pluviales registradas durante la tarde y noche del pasado domingo cumplieron con los pronósticos meteorológicos, pero dejaron a su paso severas afectaciones estructurales y acumulación de agua. Los mayores estragos se concentraron principalmente en las colonias del sector poniente y surponiente de la localidad, siendo las comunidades de Granjas de Chapultepec y Héroes de la Revolución las zonas más golpeadas por la tormenta.

El gran volumen de agua colapsó de manera inmediata las principales avenidas y calles de estos sectores, donde el terreno accidentado propició que la corriente se introdujera con fuerza a decenas de viviendas. El nivel del agua subió de manera drástica en la vía pública, logrando cubrir de manera parcial y total a varios vehículos estacionados, lo que provocó cuantiosos daños materiales en los automotores y pérdidas de muebles y aparatos domésticos al interior de los hogares.