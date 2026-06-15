CIUDAD DE MÉXICO.- Una explosión registrada al interior de un automóvil en la colonia Tacubaya dejó como saldo a un hombre de 45 años y a su hijo de 14 años lesionados, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este sábado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Héroes de 1810 y Tránsito, donde elementos policiacos fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente sobre una explosión en un vehículo.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a dos personas lesionadas y solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos. En el sitio, un hombre de 45 años, quien presentaba diversas quemaduras en el cuerpo, explicó que se encontraba junto a su hijo dentro de un automóvil color azul cuando escucharon una fuerte detonación.

Según el testimonio, ambos lograron salir rápidamente de la unidad tras la explosión, aunque resultaron heridos. Personal médico les brindó atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados para recibir atención especializada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente y establecer qué originó la explosión dentro del vehículo.