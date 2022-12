México-. La cantante veracruzana, Yuri, quien el pasado 25 de noviembre se presentó en el Auditorio Telmex como parte de su gira “Euforia”, de nueva cuenta se contagió de COVID-19, pero esta vez los efectos del virus no fueron tan severos como la primera vez que contrajo la enfermedad, la cual le ocasionó disautonomía.

A través de su cuenta de Instagram ha estado compartiendo su estado de salud, destacando que su oxigenación ya está perfecta, “ya no me arde la garganta y ya no tengo flemas”.