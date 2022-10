México.- Christian Nodal dedicó en uno de sus conciertos lo que parece ser una indirecta a algún amor que tuvo en el pasado. El cantante de música mexicana habló de las venganzas cuando a una persona le pagan mal en el amor y aseguró que él mismo ha llegado a vengarse en esos casos antes de cantar su famoso tema ‘No te contaron mal’.

“Quiero saber quien de esta noche cuando le pagaron mal en el amor la devolvió, se vengó”, fue lo que dijo y la multitud enloqueció a gritos.

“A mi también me pasó y yo también me vengué? Sabes que? no te contaron mal?”, comenzó a cantar Nodal en medio de los gritos de la multitud presente en ese concierto.

En las redes sociales este mensaje que envió Nodal desde el escenario no pasó desapercibido y muchas personas reaccionaron con comentarios en los que recordaron a Belinda, la ex novia del mexicano, con quien terminó su relación sentimental en el mes de febrero.

“Mal que siga respirando por la herida”, “SUPERALA CAMPEÓN, de la abundancia del corazón habla la boca”, “¿Cuantas novias después es que este súpera a Belinda?”, “El @nodal no supera a mi @belindapop“, “Que oso ser la Cazzu y que él siga hablé y hablé de la ex” y “Ya superala jajaja, sigues con los mismo”, le dijeron en redes sociales.

‘No te contaron mal’ es una canción de Christian Nodal que salió en el año 2018 y que pertenece a su album ‘Ahora’, el cual fue estrenado en el 2019. Este tema fue el primer sencillo promocional del segundo disco del intérprete mexicano.

En la edición 2019 de los Latin Grammys ‘No te contaron mal’ estuvo nominada y se llevó el gramófono a ‘Canción regional mexicana’, mientras que ‘Ahora’ se llevó el reconocimiento a ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’.

