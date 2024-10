Monterrey.- Brenda Bezares, actriz, conductora y cantante mexicana, alzó la voz durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación, luego de convertirse en blanco de críticas de diversos internautas, quienes aseguran le ha querido robar el protagonismo a su esposo, Mario Bezares, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Yo sé quién soy, yo sé quién soy, mi familia sabe quién somos, cómo llevamos esta dinámica de familia, y así nos vamos a limpiar. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil, pero la verdad es que ahí vamos, fortaleciéndonos, y siempre lo he dicho, he visto la cara y a la gente a los ojos, y la verdad tarde que temprano aparece eso, no lo puedes negar”, declaró visiblemente molesta.

Durante su llegada a un evento realizado en la Ciudad de México, la esposa de “Mayito” también agradeció a las personas que mostraron las pruebas y comprobaron que su relato sobre el cortejo que recibió por parte de un rey nigeriano es totalmente cierto.

“Sí, soy conductora, actriz, cantante, fui Miss Nuevo León en el 89-90, por aquellos que andan diciendo que los reyes, ya salieron ahí las evidencias y las pruebas, efectivamente. Y hay muchas cosas que no saben de mí, la gente juzga por lo poquito que ve, por lo poquito que aprecia, y yo prefiero no pelear en ese sentido, porque no vamos a llegar a ningún lado”, expuso al respecto.

Por último, la intérprete de “Demasiado fuerte” recalcó que más allá de los ataques que recibe, ella tiene la inteligencia para no caer en ningún tipo de provocación.

“No, pues es que imagínate, todo mundo va a querer hacer leña del árbol caído, amigo, pues ¿cómo crees?, si a alguien le va bien, pues todo mundo va a querer subir al barco, es normal”, dijo antes de alejarse de la prensa.

Con Información de Comunicado