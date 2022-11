México.- Armando Palomo, ahora conocida como Libertad Palomo, fue una de las primeras actrices mexicanas en ‘salir del closet’ pues en el 2001 se declaró abiertamente transexual. Dos años más tarde, fue parte de “Los Sánchez», la última telenovela en la que participó.

Desde entonces, Libertad Palomo ha estado alejada de los reflectores de las cámaras, hasta hace poco, pues ofreció una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en la cual habló de su nueva vida como mujer, así como de las dificultades que ha tenido a lo largo de los años.

ADVERTISEMENT

“Yo siempre fui una mujer”, mencionó en la entrevista Libertad Palomo, quien contó cómo es que fue su transición y todo lo que vivió con este gran cambio en su vida, pues le costó ser señalado e incluso perdió amistades y oportunidades para trabajar en algunos proyectos.

Libertad, contó que cuando era niña, ella era acólito en una iglesia, pues trataba de acercarse a Dios para intentar conseguir una respuesta a lo que en aquel entonces sentía, pues siempre creyó que era mujer y por aquellos años esto le resultaba un conflicto para ella.

“Trataba de acercarme a Dios, trataba siempre de decirle: ‘Dame una respuesta’, explícame qué está pasando, quiero estar cerca de ti’”, sin embargo, esta respuesta no llegó hasta hace algunos años, cuando decidió hacer el cambio.

Libertad, aseguró que, si bien ella se identifica como mujer, no se siente atraída por los hombres, por lo cual cuando ella era Armando Libertad y tenía una pareja, la hacía sufrir, pues no entendía qué es lo que estaba pasando con ella internamente e incluso le tenía miedo a lo que estaba sintiendo.

“Yo soy una mujer transexual porque descubrí que lo era, pero no soy homosexual. Dentro de mi vida fue una gran confusión porque okay, yo me percibo como una chica, pero no me gustan los hombres. Dicen que lo que tú niegas, te persigue”, mencionó Libertad.

Libertad, desde siempre supo que ella era mujer, por lo cual tenía seguro que en algún momento de su vida llegaría la transición, pues “Yo sabía que algún día iba a ser mujer, era cuestión de tiempo, siempre lo supe. Era un compromiso, tenía que poderme comunicar conmigo, con mi parte femenina. Yo nada más me decía ‘dame tiempo, déjame hacer lo que tengo que hacer con mi parte masculina para no molestar a Paloma’”, mencionó la actriz.

Pese a que sabía que con este cambio probablemente perdería algunas amistades, trabajo e incluso hasta familia e incluso sabía que probablemente lastimaría sus papás, la decisión ya estaba tomada.

“Tenía que serlo. Era un compromiso pendiente, me lo había prometido. No es una ocurrencia, es algo que tienes que hacer, sale de ti y antes de irme de este mundo tenía ese compromiso conmigo. Sabía que iba a perder trabajo, prestigio, familia y tenía miedo de lastimar a mis papás”, terminó.

#LibertadPalomo siempre supo que tarde o temprano sería una mujer, aún que le implicara perder trabajo. ¡No te pierdas sus #MinutosQueCambian! Este sábado en su nuevo horario 9:30 pm por el 3.1 @ImagenTVMex con @GAINFANTE pic.twitter.com/WqqvqyjEi2 — El minuto que cambió (@elminutoque) November 4, 2022

Con información de Revista fama