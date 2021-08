México.-Desde que enfermó de COVID-19 a principios de 2021, Julián Gil dejó claro que ya se olvidó de su pleito con Marjorie de Sousa pero no de su hijo Matías, con quien no tiene contacto.

A pesar de esta situación y que en más de una ocasión el intérprete puertorriqueño dijo haber superado el conflicto con su ex pareja, este 3 de agosto publicó en su cuenta de Instagram un texto reflexivo que tituló Alineación Parental.

Además acompañó sus palabras con un video de Telemundo donde entrevistan a Eugenio Derbez, en la grabación el productor de películas compartió su dolor pues tampoco pudo ver crecer a José Eduardo, el hijo que tuvo con Victoria Ruffo.

El actor de No se Aceptan Devoluciones explicó lo siguiente:

“Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él”

Derbez también declaró que los padres divorciados deberían mantener ese tipo de problemas alejados del crecimiento de sus hijos: “Los pleitos de los padres son una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados” comentó a Telemundo.

Eugenio Derbez también recordó porque está tan enojado con Victoria Ruffo: “Me da mucho coraje que todavía le pregunten ‘Oye José Eduardo, ¿Qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’ yo digo: ¿Por qué no le preguntan ‘José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá’? Ese es mi coraje contra su mamá”, mencionó.

Además de replicar el video de Eugenio Derbez, Julián Gil se resignó hacia el final de su texto, pues afirmó que está dispuesto a esperar a que su hijo Matías desee verlo ya siendo mayor de edad:

“Como el niño por ser niño “manipulado”, no puede hablar, pregúntenle a la mamá…¿Por qué no deja que el niño comparta con su papá? Llevo 4 años haciéndoles a ustedes la misma pregunta…No le pregunten como está el niño, pregúntenle: ¿Por qué NO ME LO DEJA VER? Bueno la contestación ya la sabemos: NO VOY A HABLAR DEL TEMA… Claro No tiene nada que decir. Toca esperar hasta que el niño ya grande quiera ver a papá. Pues acá estaré hijo”.

Finalmente Julián Gil compartió a qué se refería con Alineación Parental, escribió que esto se produce cuando un progenitor mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con el objetivo de impedir o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Esta no es la primera vez que este actor hace mención de este término pues aseguró aseguró que su ex pareja padecía de un trastorno mental.

Fuente Agencia