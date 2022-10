Más adelante comentó que tuvo varios sugar daddies: «Yo no tenía un novio pobre, era imposible. Mis requisitos eran: tiene que ser mayor que yo y tener dinero», dijo. Al ser cuestionada sobre el dinero o los regalos que le hacían, la influencer comentó: «Obviamente en ese entonces pedía tonterías, ahora pediría otra cosa: ‘quiero esa bolsa, ese reloj, me compras tal, llévame al antro, necesito una transferencia, necesito pagar la renta'».

Además de bolsas de marcas de lujo, le regalaron una camioneta y le pusieron un spa, el cual quebró debido a su falta de interés en el negocio. «Fue un capricho… me pusieron un spa en el Pedregal. Me duró dos años y lo troné, o sea, no me interesaba, no me paraba ahí ni por equivocación.

Ahorita, yo digo: ‘Dios mío a la edad que tenía con la inteligencia que tengo ahorita, sería la primera dama'», concluyó.

