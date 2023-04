México.-Maya Nazor y Santa Fe Klan estuvieron en una relación que dejó un pequeño bebé sin embargo, al término de ésta ellos continuaron su vida y ahora el rapero ya siguió su vida sentimental.

ADVERTISEMENT

Santa Fe Klan es uno de los músicos más populares, su vida personal no ha dejado de ser pública, por lo que no es un secreto que ahora podría tener una relación con Karely Ruiz, pese a que la modelo era amiga de su ex novia.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan ‘encendieron’ las redes luego de aparecer juntos, pero no estaba claro si se trataba de una colaboración o en realidad había un chispazo de atracción entre ambos.

ADVERTISEMENT

Aunque fue durante un concierto donde el cantante y la modelo se besaron frente a todo el público y posteriormente ella subió a su cuenta de Instagram una foto de ambos con mensajes sumamente cariñosos que se leen con toques de complicidad.

Posteriormente la ex novia de Santa Fe Klan publicó en sus historias de Instagram un misterioso mensaje donde habla de la lealtad y el no poder controlar las acciones de otras personas.

«No puedes controlar las acciones de nadie, la lealtad viene del corazón», se lee en dicha publicación que hizo en sus historias sobre la imagen de un paisaje.

Karely no se quedó callada y dejó claro en Twitter que no se detendrá por otras personas para hacer su vida como ella lo desee y aseguró que no tiene amigas, únicamente a sus fans.

«Yo no tengo amigas y se sabe, sólo mis fans preciosas».

Con Información de Comunicado