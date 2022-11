México.-El comediante mexicano Sergio Verduzco, conocido artísticamente como Platanito, se encuentra envuelto en una nueva controversia. Hace unos días, durante una de sus presentaciones, hizo un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, ocurrido en Monterrey, Nuevo León. Su broma causó gran indignación, así como la molestia de Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la joven. ¿Qué fue lo que dijo el también conductor de televisión? «Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna. ¿De dónde era Debanhi?, de Monterrey, ¿cómo murió?, ahogada, en Monterrey, donde no hay agua».

Posteriormente, el humorista ofreció disculpas al público en general y luego a los papás de Debanhi, a través de un par de videos que compartió en sus redes sociales, «créanme que, en ningún momento, fue mi intención lastimarlos, sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé, ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón».

En un reciente show que tuvo en Montreal, Canadá, Platanito no pudo evitar llorar, al mencionar que estaba pasando por una situación «muy cabrona», mencionando que dedicaba su presentación a su esposa Beatriz Rubiera, «una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome: ‘cabrón, tú eres un buen hombre’, y dedico este show a mi esposa que viene conmigo».

Sergio Verduzco, de 50 años de edad y originario de la Ciudad de México, manifestó que el humor es humor, «yo lo único que trato es darle vuelta a toda la pinche mierda que estamos viviendo en el mundo, yo no me burló de la muerte de nadie».

Asimismo, el presentador del talk show «Noches con Platanito», agradeció al público por apoyarlo ante la controversia, dejó muy en claro no ser un asesino y pidió a las autoridades correspondientes, dar con los verdaderos responsables del feminicidio de Debanhi Escobar.

«Ustedes, cada uno de los que están aquí, no tienen ni tantita idea de lo que siento en mi corazón, de qué me vengan a apoyar, porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es qué el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables».

De acuerdo con Platanito, están a poco de querer meterlo a la cárcel: «¿yo por qué?, yo no la maté, yo hice un pinche chiste».

Por otra parte, el señor Mario Escobar, en una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, reiteró que procederán legalmente en contra de Platanito, «seguimos en la misma postural, vamos a proceder a meter la denuncia para que esto no vuelva a pasar, es muy lamentable que estén pasando este tipo de situaciones, sobre todo en el marco de la violencia contra las mujeres, no se justifica nada, consultándome vi que hay 10-11 feminicidios al día».

