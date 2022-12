México.-El hermano de Raúl Araiza, Armando Araiza, se ha vuelto uno de los actores más populares dentro de TikTok, plataforma en la que constantemente comparte videos motivacionales y de comedia, los cuales alcanzan miles de vistas por clip.

Recientemente, el actor de 53 años subió un TikTok en el que le responde a todos los ‘haters’ que critican su aspecto y forma de vestir, llegando a compararlo con Fher, vocalista de la banda Maná.

Armando Araiza responde a las comparaciones con Fher de Maná

El mexicano compartió en su cuenta de TikTok (@armandoaraizaoficial) un video titulado “Para mis queridos HATERS” en el que responde a los señalamientos sobre su forma de vestir, la cual según comenta, genera discusión entre sus fans y no tan fans.

“Quiero hablar con ustedes seriamente porque últimamente me han molestado mucho, porque así me visto, porque así me gusta, relajado, desentendido, porque es mi moda” explicó el actor.

Con su característico sentido del humor, el actor retomó algunos de los comentarios hechos hacia su persona, en los que lo comparan con celebridades como Fher de Maná, Cristian Castro y hasta Cepillin, mencionando que él no es ningún rockstar y que su aspecto no es igual al del hijo de ‘El Loco’ Valdez y Verónica Castro.

