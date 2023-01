En ese entonces Lorena Herrera tenía 18 años y apenas estaba comenzando en la industria del espectáculo, por lo cual accedió a hacer el casting, aunque desde el principio sintió que había algunas situaciones extrañas.

“Me vuelven a llamar, le di mi teléfono, me llaman y me dicen que me iba a hacer un casting él, pero que en el casting me iban a poner a actuar de muchas cosas, cantar, bailar y todo eso. Pero me dicen: ‘Al final te tiene que ver sin ropa’. Ahí yo brinqué y dije: ‘¿Cómo que me tiene que ver sin ropa?’”, contó la actriz.

Lorena Herrera recuerda que ella no pensaba hacer el casting y mucho menos desnudarse, pero le dieron varios argumentos que la convencieron de que eso era algo normal al momento de adicionar. La segunda cosa que le pareció extraña es que la citaron en un hotel, por lo que le pidió a su hermano que la acompañara.

Lorena cuenta que al principio el casting ocurrió de manera normal, hasta que al final le pidió que fuera a platicar con Gloria Trevi, quien estaba encerrada en un baño y quien le pidió que se quitara la ropa e incluso se puso a llorar, pues en caso de que Lorena se negara, ella perdería el trabajo.

“Él era muy correcto, me puso a actuar de diferentes cosas, él estaba muy contento, me dijo: ‘Ve a platicar con Gloria’. Voy a platicar con Gloria y me dice: ‘Ahora es cuando te tienes que quitar la ropa’ y le dije: ‘No, no me la voy a quitar’”

“Me dice: ‘Es que tú me prometiste’, se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía, me dio como cosita y dije como: ‘Bueno, no pasa nada’ era medio salvaje, yo y dije: ‘Si este tipo a mí me trata de tocar, aquí lo golpeo’ y sabía que estaba mi hermano”, relató la joven.

Lorena accedió a quitarse la ropa e hizo el casting donde Andrade le pidió caminar, levantar los brazos y girar, aunque no ocurrió nada más. Ella se fue de ahí y días más tarde la llamaron para que firmara un contrato con ellos.

“Ya después conozco a Jaime Moreno, Blanca Estela empezó a ser mi representante, les cuento toda la historia y los dos me dijeron lo mismo: ‘Él es un enfermo voyerista, perverso, que le encanta ver a las mujeres desnudas’ y dije: ‘No’, después cuando me llamaron dije no iba a firmar ningún contrato”, relató.

Con Información de Comunicado