México.- Luego de que Daniel Bisongo diera su opinión a favor sobre el reciente chiste que Platanito hizo sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, en redes sociales los usuarios comenzaron a criticarlo duramente.

Y es que, a diferencia de sus compañeras, el conductor de Ventaneando aseguró que lo que dijo el comediante no amerita una demanda en su contra. Añadió que él defiende el humor negro, aunque aseguró que no es el tiempo ni el contexto por el caso del que se burló.

ADVERTISEMENT

“Yo estoy a favor del humor negro, creo que no es el tiempo ni la forma, pero no podemos matar el humor. Claro que está totalmente equivocado lo que hizo Platanito, pero no puedes actuar legalmente contra algo como esto”, reveló Daniel Bisogno.

Bajo este contexto, en redes sociales internautas y televidentes criticaron la opinión de Daniel, asegurando que lo que hizo Platanito fue burlarse de las mujeres y familiares de víctimas de feminicidio.

“Pésimo chiste del plátano sino de la gente que se ríe”; “Platanito hace mal eso no es humor, Daniel”; “El primero que ejerce humor negro es Daniel, y ahora paty chapoy dice que está mal el señor este platanito”; “Que falta de respeto a los papas de Debany, y que mal ese payaso y Daniel «que no es el momento», ¡por Dios ni ahora ni nunca! total falta de empatía con el dolor ajeno”, apuntó.

¿Qué dijo Platanito sobre Debanhi?

Platanito una vez más se encuentra protagonizando una polémica e indignación debido a que, a través de redes sociales comenzara a circular un video en el que se le puede escuchar haciendo una broma sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, quien murió hace unos meses en Nuevo León.

En el clip publicado en TikTok, el comediante se burla del hallazgo de la joven.

“Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna (….), ¿De dónde era Debanhi?, ¿Cómo murió?, ahogada, en Monterrey donde no hay agua”.

PLATANITO @PlatanitoShowMx SE BURLA DE MUERTE DE #DebanhiEscobar Su comedia vuelve al ojo del huracán por hacer chiste sobre la muerte de la estudiante de 18 años Hace mofa de la localización del cuerpo en la cisterna del Motel Nueva Castilla. pic.twitter.com/610yB64jl1 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) November 13, 2022

Al respecto, los padres de la joven aseguraron estar muy molestos por la revictimización de su hija, por lo que ya hablaron con un abogado y planean una demanda en su contra.

” Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y le solicitó y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones”, expresó Mario Escobar, papá de la joven.

Con información de Telediario