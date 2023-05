México.-¿Tú sabes a qué edad comenzaste a hablar? Matha Higareda contó que a los cuatro meses de edad ya comenzaba a decir sus primeras palabras. Esta afirmación provocó diversas respuestas en las redes sociales.

ADVERTISEMENT

En entrevista con Yordi Rosado, Higareda habló sobre su infancia. Dijo que a los cuatro meses fue que empezó a pronunciar sus primeras palabras. Llama la atención, porque según KidsHealth, “La mayoría de los niños dicen 1 o 2 palabras cuando llegan a los 15 meses y 3 o más palabras cuando llegan a los 18 meses”.

ADVERTISEMENT

En consecuencia, usuarios de redes sociales reaccionaron al clip que recientemente se viralizó, aún cuando la entrevista fue hace más de un año.

“Yo empecé a hablar a los cuatro meses, es una cosa rarísima. Mi mamá y mi familia me dicen: ‘empezaste a decir tus primeras palabras a los cuatro meses’”, contó Higareda con Yordi Rosado.

Entonces, a los ocho yo ya hablaba muy bien y al año no caminaba pero me sentaban, mis papás así como en sus piernas y decían que yo era como una niña ventrílocua porque parecía que mis papás me movían por detrás porque yo hablaba de todo”, agregó.

En este sentido, ella aseguró que todos quedaron sorprendidos con su capacidad para hablar a tan temprana edad. Incluso señaló que gracias a eso pudo aprender a leer y hacer ejercicios matemáticos desde muy pequeña.

Esta capacidad intelectual, según cuenta la actriz, le permitió adelantar años en la escuela. “Muy rápido mi mamá me empezó a enseñar a leer, escribir, sumar y restar. Me adelantó años en la escuela, siempre mis compañeros eran dos años mayor que yo”, indica.

Tras enterarse de la afirmación de la actriz, algunas personas en redes sociales pusieron en duda la veracidad de ese hecho. Lo más normal, como adelantamos, es que sea después de los dos años de vida que empiecen a ensamblar sus primeras oraciones.

Con Información de Comunicado