La actriz recordó una escena que fue sumamente traumática para ella. Cuando Edwin le pidió que se fuera de la casa, recurrió a un arma de fuego, según Alma.

“Yo no entendía nada, teníamos una salita de cine abajo, y yo no entendía nada, estaba completamente sacada de onda. Teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio, no entendía. Y como yo le dije: ‘No entiendo nada, no entiendo nada’, me desesperé y me salí de mí, hace esto en el asiento (metió la mano debajo) del cine que teníamos, saca una pistola y se la pone así (apuntando a la cabeza) y me dice: ‘¡Ya!’, y yo dije: ‘Me voy’”, relató.