México.-Wendy Guevara nominó a Nicola Porcella este miércoles durante la gala de nominación de La Casa de los Famosos. La situación tomó por sorpresa tanto a los televidentes como al concursante peruano, pues ambos han sido relacionados como pareja por la conexión que han demostrado hasta el momento.

A pesar de que Nicola Porcella presentía que sería uno de los cuatro nominados de la noche, reconoce que le sorprendió haber recibido un voto de su compañera Wendy Guevara y entre bromas se lo dejó en claro.

​Tras llevarse a cabo la gala de nominación, el concursante peruano charló con Wendy frente a sus demás compañeros del ‘team infierno’ y, entre bromas, comentó que era una de las personas a las que más confianza le tenía dentro del reality show.

“Yo confíe en ti. Eres a la que más cariño le tenía, a la que más he defendido”, dijo Nicola a la influencer leonesa.

En una plática con Jorge Losa, el ex concursante de Guerreros comentó que se sintió decepcionado por haber recibido esa nominación, pero entiende la razón por la cual Wendy Guevara lo hizo.

«El que me sorprendió más fue el de Wendy, que me diera a mí. Pero siento que me dan por miedo a darle a los demás porque yo la tomo más ligera. Es el único que sí me hizo ruido, que me diera uno. Pero es un juego», comentó.

Así fue la nominación de Wendy Guevara

Por primera vez en lo que va de reality show, los concursantes de La Casa de los Famosos tuvieron que nominar a tres de sus compañeros, repartiendo 3,2 y 1 punto entre ellos. Wendy Guevara fue la última participante en revelar sus votos y todos los televidentes quedaron sorprendidos al ver que repartió uno a Nicola Porcella.

La influencer leonesa decidió dar un punto a quien ha sido señalado como su pareja dentro del reality show, sin embargo, al momento no supo dar explicaciones de por qué lo hizo.

“Uno a Nicola, nada más, por qué ahorita todo fue de pronto así y nada más”, dijo dentro del ‘confesionario’.

Nominación de Wendy 3 puntos para Apio

2 puntos para Barby

1 punto para Nicola #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/9jckb777Vc — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) July 20, 2023

Con Información de Comunicado