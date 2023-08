México.-La joven influencer Yeri Mua nuevamente está envuelta en una polémica, aunque ahora no ha sido con alguna otra famosa, sino por temas familiares.

En reciente entrevista, la veracruzana afirmó que sus papás tienen una relación abierta, pero su mamá salió a desmentirlo por medio de un live.

Fue a través de TikTok que la mamá de la modelo tachó de mentirosa a Yeri Mua y aseguró que por ahora solo están enfocados en el hijo menor.

Pues solamente estoy enfocada en Joshua, ahorita, en su momento estuve enfocada en Joshua y Yeri, pero pues Yeri ya es adulta, tiene su vida aparte, ya es una adulta independiente”

Yeri Mua no se quedó callada y respondió que ya no lleva buena relación con su madre desde que es novia de Naim Darrechi, por lo que se han distanciado.

A veces quisiera recibir un mensaje, una visita o un te quiero, no sé, pero yo sé que nuestra comunicación nunca ha sido buena y siempre ha sido difícil, tediosa, siempre he sido como la hija complicada. No quiero ser un problema para nadie, pero ya vivo sola, no soy un problema para nadie, soy un problema para mí misma y ya”, dijo la modelo mientras lloraba.

De igual manera, Yeri Mua dijo que ya no se siente parte de su familia y que entiende que en parte es su culpa.

Yo sé lo mismo que ustedes, yo me entero de las mismas cosas… Yo no tengo pláticas, no nos ponemos a hablar de qué pasa en nuestra familia… O sea, es más siento que ya ni siquiera formo parte de, ni siento como que todo está muy alejado. Yo sé que en parte es mi culpa, pero, es difícil”.