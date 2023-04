México.-La influencer Yeri Mua ha confesado a sus seguidores que está siendo extorsionada por una mujer que trabajó con ella y que afirma haber sido amante de su papá.

ADVERTISEMENT

No puedes perderte: Yeri Mua explota contra fans y les dice que le interesa más el dinero que ellos

Yeri Cruz Varela, nombre de la modelo, realizó una transmisión en vivo en la que contó que la ex empleada la amenazó con divulgar conversaciones comprometedoras con su papá y que para no hacerlo le está pidiendo dinero.

Si tienes un problema con alguien a mi alrededor no tienes por qué amenazarme a mí. Eso es lo que me da coraje, que cualquier persona quiera venir a intimidarme, amenazarme. Vengo a exponerla hoy porque de mí no va a sacar un solo peso»

La joven veracruzana describió que hace alguna semanas le pidió a su papa que le ayudara a encontrar una empleada doméstica.

Un día llega mi papá y me dice: ‘ya te contraté a una chica que va a trabajar contigo’. Me la presentó’.

Yeri Mua contó que la mujer solo trabajó un día y después ya no se presentó argumentando que su bebé había tenido un accidente. Aunque dijo que le pidió a su padre que la buscara para apoyarla con gastos médicos, no volvió a saber de ella.

La modelo estaba en el supermercado cuando recibió un mensaje con amenazas y diciendo que darían a conocer capturas de pantalla donde el papá de Yeri Mua le ofrece un mejor sueldo a la trabajadora a cambio de tener relaciones sexuales.

Finalmente, dijo que prefería hacer públicas las conversaciones en lugar de seguir siendo chantajeada.

ADVERTISEMENT

Si me van a estar amenazando con exhibirme, con mostrar estas cosas, pues las subo yo. Yo no voy a ser pendeja de nadie. Si tienen algo que sacar, que lo saquen, pero a mí no me van a acorralar con nada, ni mucho menos con amenazarme”