Yeri Mua comenzó explicando que de ninguna manera lo que hizo fue para vengarse de su exnovio Brian Villegas, pues ella solo se encontraba disfrutando un buen rato con dos amigas que ya conoce desde hace tiempo.

“Lo que pasó ayer de ninguna manera, ni con ninguna intención, fue para vengarme de Brian, no fue así”

YERI MUA

En su video Yeri Mua señaló que la intención con sus amigas siempre fue ir a un antro gay ya que no quería que los hombres la estuvieran “chingando” en un antro hetero “porque está bien bonita” y siempre la acosan.

Yeri Mua confesó que ella ya se ha dado besos con sus amigas de desmadre y también besos de tres, pero destacó que para ella no es igual que cuando lo hace con un hombre.

“Yo no le veo de la misma manera que cuando yo me beso con un hombre. Yo cuando me beso con una mujer lo veo como de amistad, relajo y yo sé que no es cualquier cosa”

YERI MUA

Durante su conversación Yeri Mua señaló que ella se sentía incómoda de hablar sobre lo que pasó ya que para ella solo había sido un beso de amigas y no pasó a nada más.

“Siento que es cosa de la nueva generación, la chaviza se besa con sus amigas”

YERI MUA

Yeri Mua destacó que a ella le sorprendió que la estuvieran grabando pues para ella solo fue diversión pues Paola solo es su amiga y no es que tengan una relación.

“No sabía que me estaban grabando y aparte me sorprendió que tan cerca me estaban grabando, casi me ven la agina. No pensaba contárselos, no lo hice como en plan de putear”

YERI MUA

Tras la polémica Yeri Mua señaló que ella es heterosexual, aunque destacó que no se cierra a la posibilidad de que en algún momento se sienta atraída por una mujer.

“Yo soy heterosexual, no estoy negando que a lo mejor me pueda atraer una mujer, pero realmente lo que más me ataranta es el pito”

YERI MUA

Fuente Agencia