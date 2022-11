Ella misma compartió:

Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre

Dijo que nunca le había pasado a pesar de que usa palabras altisonantes en sus videos (sic):

Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre por chicho… y grosera y pues ni modo, me tocó atacarme, me ataqué

Yeri usaba una pijama de encaje cuando se registró el incidente, y lejos de criticarla, sus seguidores la apoyaron con comentarios… y alguna que otra crítica.

La joven veracruzana ha tenido varios escándalos y polémicas en su carrera, una de las más recientes fue que su novio Brian Villegas terminara su relación con ella en un «en vivo».

El Día de Halloween se disfrazó de Chucky

Otra de las veces que ha dado de qué hablar fue cuando dijo que el INE, había editado su foto para hacerla ver más «fea» y que incluso había elegido su peor fotografía, misma que ella enseñó a todos sus seguidores.

Yeri con su exnovio Brian Villegas.

Otra de sus polémicas fue cuando escribió un mensaje por la muerte de la Reina Isabel.

“Como reina del carnaval de Veracruz le deseo que descanse en Paz a la reina Isabel II. No se preocupe, en Veracruz todos estamos bien y la reina goza de mucha salud”.

