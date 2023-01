Fue a través de su transmisión de Facebook que Yeri Mua, abrió su corazón y entre lágrimas recordó muchos momentos muy fuertes que vivió durante su relación con “El paponas” y entre lágrimas contó que cada que este hombre estaba en estado de ebriedad la golpeaba, fue así como recordó algunos de esos momentos angustiantes en su vida.

Ante esta situación y tras muchos señalamientos en redes sociales en donde tanto su ex pareja como seguidores de éste pidieron pruebas de las “supuestas agresiones”, Yeri Mua mostró una conversación en donde Brian Villegas confiesa haberla golpeado varias veces.

En dicha conversación que mostró Yeri se aprecia un mensaje en las que Brian había confesado que sí le pegó de cachetadas, sin embargo, quiso justificarse al decir que no eran golpes a puños.

Además de mostrar los mensajes de la conversación con su ex novio, Yeri Mua entre lágrimas recordó que las veces que más estuvo vulnerable fue durante los años de relación que sostuvo con Brian, pues en ese tiempo tomaba mucho alcohol, sin embargo, desde que ya no está con él ya no ha vuelto a tomar de tal manera, también recordó que su consumo de drogas aumentó con Brian ya que la consumían juntos y era como una dependencia para ella.

Así mismo, la jarocha, recordó las veces que Brian se burló de ella, cuando alguien le criticaba o la vez que en un evento la abuchearon y su entonces novio le dio mucha risa y hasta gusto pues asegura que le dijo que le daba mucho gusto que le hubieran hecho eso para que “se bajara de su nube”.

Yeri recordó que muchas veces le preguntó a Brian si es que a sus demás parejas también las había tratado mal, o si es que solo la maltrataba a ella “por que no era tan bonita como las demás”.

Ante estas confesiones de Yeri Mua en las que se mostró vulnerable y por primera vez habló abiertamente de la violencia que vivió en su relación pasada sus seguidores la apoyan, así como un grupo sororo llamado “Las Brujas del mar” quienes lanzaron un largo mensaje mostrando su cariño, solidaridad y apoyo a la veracruzana.

Así mismo otras tiktokers salieron a recordar las veces que se dieron cuenta que algo no andaba bien con la relación de Yeri Mua y su exnovio, incluso unas de ellas relató que enfrentaron a Brian cuando éste en una ocasión “la jaló del cabello”.

Sin embargo, el momento que más conmovió a los seguidores de la actual reina del carnaval de Veracruz, fue cuando Yeri dijo que tenía miedo de terminar con el live y saber que su ex pareja iba a tratar de difamarla, fue entonces que el padre de la influencer entró a la transmisión en vivo le dio un beso en la frente, la abrazó y le mostró su incondicional amor y apoyo.

Con Información de Comunicado