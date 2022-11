De igual manera, Yalitza lanzó un mensaje a los espectadores y los exhortó a pedir ayuda en caso de que tuvieran problemas o estuvieran en un mal momento de sus vidas.

“Sé que por muchos años se ha visto que las mujeres somos las heroínas y todo, pero se vale aceptar que nos equivocamos, que no lo sabemos todo y que podemos acudir con la familia, con los amigos, sobre todo ser escuchados”, mencionó.

Aunque la famosa explicó que afortunadamente nunca ha experimentado situaciones de violencia como las que tuvo que interpretar para esta serie, Yalitza sí recordó que sus inicios en el medio estuvieron llenos de momentos complicados.

“A lo largo de mi vida no (he sido víctima de violencia) al grado de mi personaje, creo que todas como mujeres hemos vivido en cierto momento una agresión, un acoso, muchas cosas. Yo creo que en el momento en el que estoy he asimilado muchas cosas. Ustedes fueron testigos de lo que viví cuando comencé en este medio, pero he entendido todo esto como parte de mi proceso”, señaló y agregó:

Para mí el psicólogo es parte fundamental de mi vida, hay muchas cosas que tenemos que entender de lo que está pasando (…) si te duele la cabeza tomas una pastilla, pero a veces tienes problemas sentimentales y no acudes nunca a buscar un apoyo. Yo he entendido que es algo que se tiene que hacer, es algo que a mí me ha ayudado.

Cabe recordar que, Mujeres Asesinas es una de las franquicias más populares en la historia de la televisión de señal restringida. Aunque en su momento generó gran polémica entre la audiencia mexicana por aparentemente fomentar la violencia doméstica y alentar al asesinato por motivos de venganza, ahora una nueva edición será transmitida próximamente.

Fuente Agencia