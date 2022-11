La protagonista de ‘Roma’ aseguró que en los murales hay muchas mujeres que han formado parte de la historia y que son inspiración para otras como Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio; Irma Galindo Barrios, activista ambiental y Alexa Moreno, la gimnasta que representó a México.

Yalitza Aparicio estaba dando esta explicación cuando no pudo ocultar su sorpresa al ver su rostro plasmado en uno de sus murales. La famosa confesó que seguidores ya le habían informado sobre la existencia de este tributo, pero no sabía exactamente el lugar en el que se encontraba.

“Me llevé la sorpresa que también tenían un mural con mi rostro. En alguna ocasión me habían compartido eso en mis redes sociales, pero no me habían colocado en qué lugar de la Ciudad de México estaba, ya lo encontramos y fue bonito ver esto, saber que formo parte de estas mujeres que hemos hecho lo posible por engrandecer a nuestro país”, dijo.

