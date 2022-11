«Ves cifras y te das cuenta de lo que está sucediendo y da un coraje inmenso, que la justicia encuentra las formas correctas para no seguir cayendo en estas cosas», subrayó durante una charla.

Un aprendizaje para Yalitza

La también actriz en «Presencias» y la nueva temporada de «Mujeres asesinas», consideró que el hecho de que las participantes se empaparan de la situación en países ajenos, fue de aprendizaje.

«Es un problema global y contar esta historia (en otro país al originario) nos ayuda a tener esa parte neutral e ir tomando en cuenta detalles que luego dejamos ir. Es una lucha que debemos todas y todo en el mundo».

«Una de las abuelas (entrevistadas) me dijo que en el momento que comenzó todo para buscar justicia y se señalara al culpable, sabrían que era doloroso, pues era algo que tenían enterrado y que al final no era pedir justicia para ellas, sino para que quede marcado y no se vuelva a repetir», recordó.

«Peace, peace, now, now», fue un proyecto que comenzó Daniela García previo a la pandemia y se rodó durante esta. Es co producida por la activista Lydia Cacho y dirigida, entre otras, por Isabel Coixet («Mi vida sin mí») y Pepa San Martin («Rara»).

Está confeccionado en su mayoría por mujeres, bajo la producción de Jaime Villarreal y las empresas Alto Andes Films y Talent on the road, liderada esta última por chicas.

