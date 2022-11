Mientras que otros usuarios de dicha red social, expresaron su enojo y mencionaron que no estarían de acuerdo con que Natanael Cano tuviera un romance con la dominicana.

“NATANAEL NOOO”, mencionó un seguidor del cantante.

Otras personas dijeron que no se sorprenderían si en una semana anuncian que tiene un romance, pues se miran enamorados.

“YA SE ENAMORARON”, dijo el cibernauta Irwin Uriel.

¿Quién es la dominicana Tokischa?

Tokischa es una rapera dominicana de 29 años de edad, también es vedette y ha colaborado en canciones con algunos artistas de talla internacional como; J Balvin,? Anuel AA, Ozuna, la Rosalía y Madonna.

Desde el 2021 se ha visto muy viral en la red social por su sencillo titulado “Yo no me voy acostar” junto a la cantante Yailin mejor conocida como ‘La Más Viral y La Perversa ‘, quien es la esposa del rapero Anuel AA.

