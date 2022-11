Sobre el comentario que lanzó en Twitter Pedro Sola, William explicó que a él Ana Vega y Adrián Ortega le dijeron que seguía siendo parte de la familia de TV Azteca y desconoce si el conductor de Ventaneando tiene otro tipo de información, pero de no continuar en la empresa, no se siente desanimado, pues considera que aún puede tener muchas oportunidades porque solo tiene 28 años de edad.

Finalmente el exconductor de Venga la Alegría dejó claro que está en un momento de su vida en que ya no le afectan los comentarios de personas como Pedrito Sola, pero lamentó que se comporte así porque la vida da muchas vueltas.

«Yo decido quién me afecta y quién no y créeme que Pedrito Sola por poner un tuit así jamás me va a afectar(…) Si él quiere jugar ese juego y ponerse en esa onda, la vida da muchas vueltas, da extremadamente vueltas, un días estamos y al otro no», comentó.

Con información de Quinto Poder