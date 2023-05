México.-En días pasados Yalitza Aparicio abrió la conversación en redes sociales al denunciar que su familia fue discriminada en un negocio de la ciudad de Oaxaca, cuando en el restaurante Pasillo de humo, en el mercado 20 de noviembre en la capital, fueron invitados a retirarse tras ingresar aguas frescas compradas en un local aledaño.

La actriz de Roma empleó sus redes sociales para dar a conocer el hecho de que sus familiares, aún habiendo avisado que saldrían a comprar aguas frescas, pues no consumen refrescos, fueron retirados del local donde se sirven tlayudas y tacos de carne.

“Mi familia me permitió hablar sobre lo que les había pasado, me gustaría contar lo que muchos pasan día con día, pero también por respeto no lo hago, sólo cuando lo autorizan”, comenzó en su relato la también youtuber, quien refirió que sus papás y su hermana ingresaron al local y ‘por respeto’ pidieron una cerveza, y solicitaron el permiso para salir a comprar un par de vasos de agua de frutas.

“Es triste pensar cómo a pesar de la época en la que nos encontramos aún seguimos sufriendo abusos de autoridad (…) el hecho de quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse”, señaló.

La activista de 29 años contó que a su regreso a ‘Pasillo de humo’ a la familia no le fue permitido el reingreso, por lo que a sus ojos es una falta de respeto y un acto de discriminación.

“Mi familia sólo solicitó las cosas para que se las pudieran llevar a casa porque ya las habían pagado y, aunque hubo personas que los defendieron tampoco era cómodo quedarse después del percance. Esta situación la cuento hoy para que no se repita mañana, ya que no hemos sido los únicos que hemos pasado por esto y otros tratos. Les pido a las personas que estaban en este lugar y le pidieron a mi hermana que se retirara porque estaba grabando (…) que se acerquen a los encargados para que pongan algún reglamento y así todos tengamos conocimiento de lo que no se debe hacer en sus instalaciones, para evitar este trato y en este caso tener algo de tacto con los comensales’

Tras la denuncia, Gustavo Adolfo Infante se refirió al caso que la famosa dio a conocer en sus redes sociales y le aconsejó que se moderara en sus comentarios, pues para él la actriz oriunda de Tlaxiaco está siendo excesiva en sus denuncias, a las cuales sumó las presentadas por el colectivo mexicano ‘Poder Prieto’.

‘’Yo creo que es una jalada, es una jalada Yalitza Aparicio. Si tú vas a un lugar aunque no tomen alcohol, tú vas a consumir. Es como si vas a una tortería con tu torta, vas a una taquería con tus tacos, entonces yo creo que hay que tener sentido común ¿Dónde está la discriminación? Es reglas del lugar”, aseguró el periodista en una transmisión de su programa de YouTube.

Para el comentarista de De primera mano la actriz usó a su favor su condición de figura pública para ‘quemar’ al establecimiento, por lo que condenó que Yalitza usara sus redes para denunciar un hecho que, según él, es inofensivo y va de acuerdo a las políticas de cada empresa.

‘’Todavía la armas de tos en redes sociales abusando de tu categoría como figura pública para que se jodan al lugar. Yo creo que Yalitza, Maya Zapata y Tenoch Huerta se pasan tirándose al piso: ‘como somos prietos nos quieren discriminar’ ¡ya, ya párenle! Habemos mucha gente que somos prietos y no vamos por la calle dándonos golpes de pecho. No abuses Yalitza tampoco”, expresó el comunicador de Imagen Televisión.